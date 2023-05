Der russische Angriff auf die Ukraine bedeutet: Es ist wieder Krieg in Europa. Viele Menschen in Deutschland fragen sich: Wie sicher ist unser Land? Wer sorgt für unseren Schutz?



Ist die Bundeswehr ausreichend gerüstet?

Durch die historische Schuld an zwei Weltkriegen sind Militär und Armee in der heutigen deutschen Gesellschaft weniger tief verwurzelt als in anderen Ländern.



Die Bundeswehr hat zuletzt ein Schattendasein geführt, viele Menschen hatten Berührungsängste mit allem Militärischen. Ändert sich das jetzt? Wenn ja, wie nachhaltig? Gibt es mehr gesellschaftliche Anerkennung für die deutschen Streitkräfte?

Auf der Suche nach Antworten kommen vor allem Soldatinnen und Soldaten zu Wort. Sie berichten von ihrem Alltag und ihren Motiven, ausgerechnet jetzt an der Waffe zu dienen. Die Haltung der Zivilbevölkerung zur Bundeswehr, ihren Aufgaben und Angehörigen erkundet die Dokumentation durch eine repräsentative Umfrage der

Forschungsgruppe Wahlen. Interviewt werden auch die politisch Verantwortlichen, die einen Umbau der Armee gestalten müssen und dabei oft an Grenzen stoßen. Die Dokumentation "Dienst für Deutschland - Zeitenwende bei der Bundeswehr" wirft einen neuen Blick auf ein jahrzehntelang schwieriges Verhältnis.