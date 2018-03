Ehre oder Verletzung des Grundgesetzes?

Fernbleiben wolle er zwar nicht, jedoch sieht auch Volker Beck eine Rede Benedikts im Bundestag äußerst kritisch. Der Papst sei in erster Linie ein Religionsführer, sagte er der "Berliner Zeitung". "Die religiöse und weltanschauliche Neutralität des Staates und des Bundestages wirft die Frage auf, wen wir dann als nächstes einladen", so der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen. Er habe kein grundsätzliches Problem mit Religionsgemeinschaften, "aber durchaus mit der aktuellen Ausrichtung der katholischen Kirche, an der Herr Ratzinger als Vorsitzender der Glaubenskongregation und nun als Papst Benedikt XVI. maßgeblich mitgewirkt hat".