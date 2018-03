Eurorettung - eine unendliche Geschichte?

Die Eurokrise ist vor allem eine Schuldenkrise - so lautet gemeinhin die vereinfachte Erklärung für die seit Monaten angespannte Lage in der Währungsunion. Diesem Problem wollen Europas Staatenlenker nun mit schmerzlichen Einschnitten begegnen und heben den Schuldenabbau ganz nach oben auf die Agenda. Nur Großbritannien will als einziges EU-Land nicht mitziehen.