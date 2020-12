Merz, Laschet und Röttgen im Machtkampf

Wer führt künftig Deutschlands größte und wichtigste Volkspartei? Eher NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der der CDU ein Merkel’sches Weiter so verspricht? Oder doch Friedrich Merz, der ehemalige Fraktionschef und Ex-Blackrock-Aufsichtsrat, der zum zweiten Mal antritt und der mit der Ära Merkel brechen will? Oder wird es am Ende doch der vermeintliche Außenseiter: Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag?