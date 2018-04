Integration - neue Debatte, alte Probleme?

Kaum war Hans-Peter Friedrich (CSU) Bundesinnenminister, sorgte er mit einer Äußerung in der Bundespressekonferenz für Furore. "Dass der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich auch aus der Historie nirgends belegen lässt", so der Nachfolger von Thomas de Maizière. Nach der Erklärung von Bundespräsident Christian Wulff am 3. Oktober 2010, der Islam gehöre zu Deutschland, habe diese Formulierung für "große Enttäuschung" unter den islamischen Verbänden gesorgt, denn sie sei "total falsch", sagte der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat in der "Berliner Zeitung".