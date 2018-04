Wie gerecht sind die Hartz-IV-Änderungen?

Die Rechnung in der CDU kommt offenbar so zustande: Zum Grundbedarf eines Hartz-IV-Empfängers sollen in Zukunft nicht mehr Alkohol und Zigaretten gehören, dafür wird aber Geld für die Praxisgebühr und den Internetanschluss eingeplant. Regierungssprecher Seibert sagte, es habe noch keine endgültige Festlegung gegeben, das solle am Sonntag entschieden werden.