Als Lehre aus den Erkenntnissen soll der Kampf gegen Neonazi-Terror in Deutschland künftig zentral organisiert werden. Geplant sind die Einrichtung eines "Abwehrzentrums Rechts" und eine Sammel-Datei für sämtliche Ermittlungsergebnisse verschiedener Behörden. Darauf einigten sich am heutigen Freitag die Innen- und Justizminister von Bund und Ländern bei einem Sondertreffen. Auch ein erneuter Anlauf zum NPD-Verbot wird wieder heftig diskutiert.

Funke: "Gefahr wurde extrem verharmlost"Doch wie stehen die Chancen, die NPD verbieten zu lassen, nachdem der erste Versuch 2003 am Bundesverfassungsgericht scheiterte? Hätte ein NPD-Verbot überhaupt Auswirkungen auf das Neonazi-Millieu? Und wie groß ist die Gefahr von rechts in Deutschland tatsächlich? Stellen Sie Ihre Fragen an den Extremismusforscher Professor Hajo Funke von der Freien Universität Berlin im "Berlin direkt"-Chat am Sonntag, dem 20. November, ab 19.30 Uhr.