Zu viel, zu wenig oder gerecht?

Doch es hagelt Kritik. Die "Methode der Erhebung" für die Festsetzung von Hartz IV werde vor dem Verfassungsgericht keinen Bestand haben, erklärte Linken-Chefin Gesine Lötzsch gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen" und kündigte gemeinsame Protestaktionen ihrer Partei mit Sozialverbänden und Gewerkschaften an. Die Arbeitgeber lehnten das Vorhaben als unzureichend ab. "Die Neuregelung ist enttäuschend und wird keine Wirkung zeigen", sagte Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt der "Rheinpfalz am Sonntag".





Auch Rentner hätten Grund zur Klage. Während die Hartz-IV-Sätze künftig an die Preisentwicklung gekoppelt werden sollen, orientieren sich die Renten an den Löhnen. So kann es passieren, dass die Regelsätze steigen und die Rentner Nullrunden hinnehmen müssen. Während Teile der Opposition die Erhöhung um fünf Euro als zu niedrig kritisieren, fanden im ZDF-Politbarometer vom 1. Oktober immerhin 32 Prozent aller Befragten die Höhe "gerade richtig".