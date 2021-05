Autor Frank Schätzing zu Gast bei Michael Krons

Der Schriftsteller Frank Schätzing fürchtet, dass die Corona-Pandemie alle anderen Themen verdrängt und vor allem der Klimawandel nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit erfährt: „Bei aller Fortschrittlichkeit unserer Spezies sind wir evolutionär nicht dazu geschaffen, einem Übermaß globaler Bedrohungen Gleichrangigkeit einzuräumen. Bedroht waren wir immer. Aber nie waren wir so vielen potenziellen Schrecknissen gleichzeitig ausgesetzt wie heute“, so Schätzing in seinem neuen Buch „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“. In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Frank Schätzing im Gespräch mit Michael Krons über den Klimawandel, die Bedeutung der Wissenschaft und darüber, warum er anstatt eines neuen Thrillers ein Sachbuch geschrieben hat.