David Damschen mit Bertolt Meyer

Geplant war eigentlich nur ein kurzes Interview zum Thema „Mensch und Maschine“. Aber dann kam alles anders. Denn Bertolt Meyer, Professor für Psychologie an der TU Chemnitz, forscht nicht nur über die Verschmelzung von Mensch und Technik. Er verschmilzt auch selbst mit der Technik – als DJ mit musikalischer Armprothese.



Bei so viel Hightech kann auch mal was schiefgehen. Und so dauerte der Dreh am Ende mehrere Stunden, in denen uns Meyer tiefe Einblicke in sein Leben und den Umgang mit Menschen mit Behinderung gewährte. Entstanden ist ein sehr persönliches Gespräch mit einem Wissenschaftler, der sein eigenes Schicksal erforscht.



Bertolt Meyer trägt eine absolute High-End-Prothese, mit der fast alles möglich ist, aber nur fast. Wenn er als DJ Musik macht, dann mit einer anderen Handprothese, Marke Eigenbau. Es entsteht Musik, erzeugt mit seinen Gedanken…