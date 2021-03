Der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht zu Gast bei Michael Krons

"Unser Planet Erde leidet an multiplem Organversagen", konstatiert der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht mit Blick auf die Corona-Pandemie, den Klimawandel und das Artensterben.

Selbst wenn der Fokus zurecht auf der Bekämpfung der Corona-Pandemie liegen würde, und der Klimawandel endlich auch die nötige Aufmerksamkeit erführe, dürfe das dritte große Zukunfts-Problem, das Artensterben, auf keinen Fall aus dem Blick geraten, fordert Matthias Glaubrecht. Für ihn stellt das Artensterben das größte Problem dar, das der Mensch durch seine Lebensweise nachhaltig befördere.





Die Vernichtung der Tropenwälder, die Plünderung der Ozeane, eine "Übernutzung" der Erde in sämtlichen Lebensbereichen wie auch ein ansteigendes Bevölkerungswachstum könnte ein weltweites Massenaussterben der Arten, das sechste in der Erdgeschichte, zur Folge haben, warnt Matthias Glaubrecht.



In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit Matthias Glaubrecht, Professor für Biodiversität der Tiere, über die Frage, ob Pandemien sich überhaupt verhindern lassen und darüber, warum er das Artensterben für das zentrale Thema hält.