Mathias Richling zu Gast bei Alfred Schier

Er parodiert Karl Lauterbach, Angela Merkel, Donald Trump oder Winfried Kretschmann und kommentiert in seiner Show mal süffisant lakonisch, mal zugespitzt böse aktuelle politische Ereignisse, Entscheidungen, Entwicklungen: Der Kabarettist Mathias Richling.



Im vergangenen Jahr wurde er zum harten Kritiker der Corona-Maßnahmen, die nach Meinung Richlings die Existenz der Restaurant-Besitzer, der Menschen in der Kulturbranche, der Solo-Selbstständigen gefährden würden.



Wie blickt er heute auf den Lockdown und die möglichen Lockerungen?



In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Alfred Schier mit dem Kabarettisten Mathias Richling über Kabarett in Pandemie-Zeiten, seine Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung und über die Frage, welche Politikerin/welcher Politiker ihm Respekt abnötigt.