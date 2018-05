Dunja Hayali

Ein Jahr ist es her, dass ein Putschversuch in der Türkei die Welt den Atem anhalten ließ. Ein Jahr, in dem viel passiert ist in der Türkei. Ein Jahr, in dem es Verhaftungs- und Entlassungswellen gab. Ein Jahr, das Präsident Erdogan genutzt hat, um das politische System der Türkei radikal umzubauen und seine Macht zu zementieren. Ich wollte wissen: Warum ziehen ausgerechnet jetzt Deutsch-Türken zurück in die Heimat ihrer Eltern?