Als Angehöriger ist das leichter gesagt als getan. Jeder, der davon betroffen ist, kennt das Gefühl, ständig ein schlechtes Gewissen zu haben. Man hat zu wenig Zeit und zu wenig Geduld. Man sieht einen Menschen verfallen, den man noch stark und selbstbewusst in Erinnerung hat. Der Kopf schreit immer wieder: "Das kann doch nicht sein! Das darf doch nicht so schnell gehen!", während das Herz einfach nur verkrampft. Man will es einfach nicht wahrhaben und verdrängt, was die letzte Konsequenz ist: Nicht mehr lange, und man wird einfach ein "Niemand" sein. Wohin geht die Würde? Wohin geht der Stolz? Wohin die Seele? Wohin das Leben?