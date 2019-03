Die Bundesregierung will zukünftig unter bestimmten Umständen deutschen Kämpfern für den IS die Staatsbürgerschaft entziehen. Nachdem US-Präsident Trump vor kurzem forderte, Europa solle einheimische IS-Angehörige, die im Norden Syriens inhaftiert sind, zurücknehmen, kommt in Deutschland Bewegung in die Debatte über den Umgang mit deutschen IS-Kämpfern. Doch trotz der Gesetzesinitiative der Bundesregierung sind viele Fragen immer noch ungeklärt: z.B. welche rechtliche Handhabe gibt es im Augenblick, zurückkehrende IS-Kämpfer in Deutschland vor Gericht zu stellen? Wie kann bei ihnen Resozialisierung gelingen und gleichzeitig die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet werden? Aber es gibt auch das Leid der Familien, die sich um ihre Angehörigen kümmern, die freiwillig nach Syrien zum IS gingen und nun dort in Lagern feststecken. Bei „dunja hayali“ berichtet eine Mutter und Großmutter, die für die Rückkehr ihrer Tochter und Enkelkinder kämpft.