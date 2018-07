Dunja Hayali im Gespräch mit Thomas de Maizière, Hans-Christian Ströbele und Bernd Bürger am 12. Juli 2017 Quelle: ZDF

Der Bundesinnenminister verteidigte die Austragung des G20-Gipfels in Hamburg. „Solch einen Gipfel kann man nur in einer Großstadt austragen“, so Thomas de Maizière. Er betonte zudem: "Die Verantwortung für die Gewalt lag nicht bei der Polizei oder Politik, sondern bei den Chaoten, die gewalttätig protestiert haben." Man habe im Umfeld des Gipfels Gewaltszenen erlebt, die in dieser Dimension neu seien.