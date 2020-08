Im Sommer 2015 kamen hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland. Wie ist die Lage an der EU-Außengrenze und wie gut sind in Deutschland lebende Geflüchtete integriert? Kann die europäische Flüchtlingspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft reformiert werden oder versagt hier die Staatengemeinschaft? Reicht es, wenige hundert kranke Kinder und ihre Familien aus den Lagern herauszuholen? Oder muss sich grundlegend etwas ändern an den EU – Außengrenzen? Darüber diskutieren bei „dunja hayali“ im Studio: Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, und der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz.