Zudem im 1:1-Interview: Tim Bendzko. Wie alle Künstlerinnen und Künstler konnte der Sänger in den vergangenen Monaten nicht vor größerem Publikum auftreten. Ende August soll sich das ändern. Bei einem wissenschaftlich begleiteten Konzert von Tim Bendzko in Leipzig mit bis zu 4.000 Fans soll erforscht werden, ob und wie trotz Corona Indoor-Großveranstaltungen stattfinden können. Was er sich von seinem Leipziger Auftritt erhofft, was passiert, wenn dieser Versuch missglücken sollte, und wie es ist, vor Menschen zu singen, die in Autos sitzen, darüber spricht er bei „dunja hayali“.