"Sie gehören gar nicht nach Deutschland."

Die Sendung beschäftigt sich auch mit den pogromartigen Krawallen von Rostock- Lichtenhagen vor 26 Jahren. "Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!" skandierte ein entfesselter Mob in der vergangenen Woche in Chemnitz. Die Bilder aus Sachsen erinnern an den Angriff auf die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen. Wie sieht es 2018 dort aus? Was sagen die politisch Verantwortlichen und die, die seinerzeit dabei waren? Ist Chemnitz heute mit Rostock-Lichtenhagen von damals vergleichbar?