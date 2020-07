dunja hayali Pflegedreh

In ihrer ersten Sendung der diesjährigen Sommerstaffel erfährt Dunja Hayali in einem Pflegeheim von vielen menschlichen Schicksalen. Was lief schief im Umgang mit dem Coronavirus? Und sind wir jetzt besser vorbereitet? Jedoch nicht nur für pflegebedürftige Menschen ist das Infektionsrisiko besonders hoch, auch das Pflegepersonal lebt und arbeitet in ständiger Angst vor Ansteckung. Am Anfang der Corona - Pandemie wurden die „Heldinnen und Helden des Alltags“ noch überall gefeiert.