Obdachlos trotz Arbeit

Herr Schulz ist 56 Jahre alt, frisch rasiert und trägt ein orangefarbenes Polohemd. Jeden Morgen um 6 Uhr geht er zur Arbeit in eine große Produktionshalle, in der Backwaren hergestellt werden. Abends kehrt er zurück an den Ort, an dem er übernachtet. Thomas Schulz hat kein Zuhause mehr. Er schläft in einer Notunterkunft. Er ist einer von über 330.000 Menschen, die in Deutschland keine Wohnung haben.