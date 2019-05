Wohin steuert die EU?

Ob Brexit, Umgang mit Flüchtlingen, Wirtschaftskrise oder zunehmender Nationalismus: Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren viele Probleme zu bewältigen. Welche Auswirkungen hat das auf die Gemeinschaft? Was hält Europa noch zusammen? Was bedeutet das für die Europawahl? Hintergründe und aktuelle Informationen rund um die EU.