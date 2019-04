Alte Dieselautos für Polen

Dabei leidet die polnische Bevölkerung unter extremer Luftverschmutzung, an deren Folgen nach Expertenschätzungen jedes Jahr rund 45 000 Menschen sterben. In Städten wie Warschau ist die Belastung durch Autoabgase sogar höher als durch Kohleöfen. Im Jahr 2017 lagen laut der Weltgesundheitsorganisation WHO unter den 50 europäischen Städten mit der höchsten Luftverschmutzung 33 in Polen. Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) kam Anfang 2018 zu dem Schluss: Polen verstößt wegen anhaltender Überschreitung von Feinstaubgrenzwerten gegen die EU-Bestimmungen zur Sicherung der Luftqualität. Schafft die polnische Regierung keine Abhilfe, könnte die EU-Kommission erneut klagen und finanzielle Sanktionen beantragen.



Der Oppositionspolitiker Stanislaw Gawlowski von der Bürgerplattform PO (Platforma Obywatelska) kritisiert gegenüber "Frontal 21" die Regierung in Deutschland und fordert europäische Lösungen: "Vielleicht wird die Umwelt in Deutschland durch den Dieselexport weniger belastet, aber leider wird das Problem nur in andere Länder verlagert." Das könne man nur als europäische Gemeinschaft lösen, nicht als nationale Staaten mit Eigeninteressen. "Wir brauchen Ansätze, damit diese Fahrzeuge verschrottet werden, anstatt sie einfach weiterzuverkaufen", so Gawlowski.