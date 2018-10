Amris Opfer und die Kanzlerin

Doch nachdem vor Kurzem bekannt wurde, dass die Sicherheitsbehörden Informationen über V-Leute im Umfeld des Attentäters Anis Amri zurückgehalten hatten und die Aufklärung bis heute behindern, beschweren sich die Opferangehörigen: "Für uns ist unerträglich, wie sich die Aufklärung um den Terroranschlag hinzieht", schrieben sie im September 2018 in einem offenen Brief an die Kanzlerin.



Albrecht Degenkolb überlebte den Anschlag damals schwer verletzt. Der gelernte Maurer kann seither keine schweren Lasten mehr heben. Doch das Sozialgericht Berlin verweigert ihm die Anerkennung der Schädigungsfolgen.



Frontal 21 fragt nach, wie es den Terroropfern fast zwei Jahre nach dem Anschlag geht.