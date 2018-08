Angriff auf die Pressefreiheit

Doch häufig fallen Polizisten auf die Strategie der Rechten herein und hindern Journalisten an der Arbeit. So erlebte es ein Frontal 21-Team in Dresden, so geschah es Journalisten in Bayern und in Baden-Württemberg. Mit den Worten "Die Pressefreiheit ist jetzt ausgesetzt" wurden Reporter in Stuttgart von Polizisten an ihrer Berichterstattung über die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" gehindert. In München beschlagnahmten Polizisten Flugblätter, weil ein Pegida-Demonstrant sich bei den Beamten über sein Foto auf dem Flyer beklagte.



Frontal 21 über Strategien der Rechten gegen die Presse und über das fragwürdige Verhalten der Polizei.