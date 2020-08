Angst vor Jobverlust

Anders als die Weltfinanzkrise ab 2007 trifft die Corona-Pandemie nicht nur Banken und Versicherungen hart, sondern fast alle Wirtschaftszweige. Die Folge: Immer mehr Menschen verlieren ihre Arbeit. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent. Dazu kommen die Menschen in Kurzarbeit. Im Mai erhöhte sich die Zahl im Vergleich zum April 2020 von 6,1 auf 6,7 Millionen in Deutschland und liegt damit auf Rekordniveau. Entscheidend ist nun, wie viele der Kurzarbeiter am Ende arbeitslos werden.