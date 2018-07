In Ostdeutschland ist die Zahl der Anschläge weit höher als in Westdeutschland. So gab es die meisten Angriffe im Jahr 2016 in Sachsen, hier waren es 106 Übergriffe, gefolgt von Berlin mit 47 und Thüringen mit 45 Anschlägen. Die Tendenz für 2017 zeigt: In einigen Bundesländer, so in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen sind die Fallzahlen 2017 bereits jetzt höher als im gesamten Jahr 2016.