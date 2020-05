Resistente Keime in Gülle

Danach wurden in elf von 15 Gülleproben Keime nachgewiesen, die gegen das Reserveantibiotikum Colistin resistent sind. "Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt seit Jahren vor einem post antibiotischen Zeitalter, wo einfache Entzündungen letztendlich zu einer tödlichen Gefahr werden können. Wenn wir das Problem ernst nehmen, müssen wir in der Tierhaltung radikal umsteuern", sagte Dirk Zimmermann von Greenpeace dem ZDF. Die Umweltschutzorganisation fordert deshalb ein Verbot von Reserveantibiotika in Tierställen.