Arbeitsplätze für Flüchtlinge: Haben wir das geschafft?

Der Kinderarzt Mohamad Chanan arbeitete 20 Jahre in Aleppo. Er und seine Familie flohen vor dem Krieg. In Niedersachsen will er gerne wieder als Arzt arbeiten. Doch die sprachlichen Hürden sind hoch. Bis zur Prüfung arbeitet er seit Monaten als Praktikant in einer Landarztpraxis, die dringend seine ärztliche Unterstützung braucht. “Ich glaube, sowohl Unternehmer wie auch Flüchtlinge haben geglaubt, es geht schneller“,

sagt Heribert Wilhelmi von der Arbeitsagentur aus Trier. Um einen Platz in der deutschen Arbeitswelt zu finden, brauchen geflüchtete Menschen mehr Engagement, Zeit und Geduld, als sie dachten.