Aufruhr in der Truppe

Zum anderen wird von der Leyen vorgeworfen, Vorkommnisse am Bundeswehr-Standort Pfullendorf in Baden-Württemberg aufgebauscht zu haben. So hat es angeblich fragwürdige sexuelle Praktiken bei der Kampfsanitäter-Ausbildung gar nicht gegeben, ergaben bundeswehrinterne Ermittlungen und auch ein Prüfverfahren der Staatsanwaltschaft Hechingen. Dennoch wurde der Kommandeur der Staufer-Kaserne in Pfullendorf versetzt. Und nach mehreren Skandalen wurde der Chef des Ausbildungskommandos des Heeres von seinem Posten enthoben. Beide fühlen sich ungerecht behandelt und beklagen, wie auch andere Offiziere und Unteroffiziere, ein Klima der Verunsicherung in der Truppe.



Bei "Frontal 21" äußern sich nun Bundeswehrangehörige, beschreiben die schlechte Stimmung in der Truppe und beklagen ein System der Denunziation, das neuerdings Einzug gehalten habe.