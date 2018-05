Behörden blockieren Arbeitsvisum

Über die Rückkehr der Familie Hasani in den Kosovo berichtete damals Frontal 21. Besim Hasani verließ Deutschland in der Überzeugung, dass er wiederkommen darf. Schließlich hatte die Bundesregierung im Herbst 2015 Asylsuchenden aus dem Westbalkan versprochen: Wer aus freien Stücken in seine Heimat zurückkehrt und dann einen Job in Deutschland nachweisen kann, sollte ein Arbeitsvisum bekommen, um wieder auf legalem Weg einreisen zu können. Obwohl Besim Hasani gleich zwei Jobangebote als Pflegehilfskraft in Deutschland nachweisen kann, hat er bis heute noch immer kein Arbeitsvisum.