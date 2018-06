Unter den Augen der Sicherheitsbehörden

Amri wurde vom 21. Februar bis 16. März 2016 acht Mal beim Betreten oder Verlassen der Moschee gefilmt und wurde zwischen dem 21. April bis 15. Juni 2016 zwölf Mal durch ein Mobiles Einsatzkommando der Polizei observiert. Die Berliner Polizei brach die Überwachung Amris aber am 15. Juni 2016 ab und informierte das "Gemeinsame Terrorabwehrzentrum" (GTAZ), in dem sich Bundes- und Länderbehörden austauschen, dass man "Operativmaßnahmen im bisherigen Umfang nicht gewährleisten" könne. So konnte der spätere Attentäter sein Bekennervideo unbemerkt im Oktober in der Nähe der Fussilet-Moschee aufnehmen. Amri gelangte so unentdeckt am 19. Dezember 2016 von der Moschee zum LKW, ermordete den polnischen Fahrer, um dann mit dem Fahrzeug den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt zu verüben.