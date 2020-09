Feiern mit Nebenwirkungen

In Hamm bekommt man davon einen Vorgeschmack. Nach einer Großhochzeit mit einigen Feiern gibt es mehrere Hundert Infizierte. Die Hochzeit hat Hamm an die Spitze der deutschen Corona-Hotspots katapultiert.



In der Münchner Innenstadt gilt seit vergangenem Donnerstag auch draußen eine Maskenpflicht. Außerdem dürfen in Gasthäusern nur noch maximal fünf Personen oder zwei Hausstände an einem Tisch sitzen. Für die Wirte wird das zum Problem, denn gerade findet die WirtshausWiesn statt, die ein kleiner Ersatz für das abgesagte Oktoberfest sein sollte.