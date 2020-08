Wird das Bargeld auf Dauer verdrängt?

Aus Sorge, Viren könnten sich über das Geld verbreiten, haben viele Verbraucher ihr Verhalten in der Corona-Krise geändert. Selbst bei kleinen Beträgen am Kiosk oder beim Bäcker wird jetzt digital bezahlt. Laut einer Umfrage des Deutschen Bankenverbandes zahlen mittlerweile knapp 60 Prozent der Deutschen mit Karte oder Handy, Tendenz weiter steigend. Kartenunternehmen profitieren von dieser Entwicklung, sie verdienen an den Gebühren. Datenschützer aber warnen, denn mit jeder Zahlung werden Informationen gesammelt, gespeichert und oft auch weitergegeben.