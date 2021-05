Denn viele Verträge über Bauvorhaben wurden schon vor Monaten unter völlig anderen wirtschaftlichen Bedingungen abgeschlossen.



Die Inflation ist in Deutschland seit zwei Jahren mit zwei Prozent auf einem Höchststand. Bis Jahresende prognostizieren Ökonomen bis zu vier Prozent. Das bereitet nicht nur der Wirtschaft Sorgen: Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen leiden unter der Inflation, da sie in der Regel anteilig höhere Ausgaben für den Konsum haben, wie zum Beispiel für Lebensmittel. Die Preise steigen in einer Phase, in der die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch gar nicht abzusehen sind.