Suche nach Corona-Impfstoff

Sie geraten zunehmend auch unter politischen Druck, schnell Ergebnisse zu liefern. Das gilt auch für die zuständigen Aufsichtsbehörden, die im Normalfall viele Monate akkurat prüfen. Vor allem in den USA, wo Präsident Donald Trump noch in diesem Jahr, bis Anfang November, einen Impfstoff gegen COVID-19 präsentieren und damit die anstehende Präsidentschaftswahl gewinnen will.