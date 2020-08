Rückkehr mit Risiko

Doch was auf dem Papier zunächst ziemlich durchdacht klingt, stößt in der Praxis an Grenzen. So kam es etwa am Berliner Flughafen Tegel schon zu einigen Zwischenfällen. Und ob sich wirklich alle testen lassen, die das eigentlich müssten, ist schwer zu überprüfen. Hinzu kommt: Für Reisende aus der Türkei gilt eine Sonderregelung. Sie dürfen nur dann ausreisen, wenn sie vor Ort einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. So könnten sich Reiserückkehrer aus der Türkei eigentlich bereits im Flugzeug in Sicherheit wiegen - doch was, wenn nicht?