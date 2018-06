Cyberattacken auf Deutschland

Bei den Cyberangriffen seien laut Bundeswehr 7.200 Schadprogramme erkannt und beseitigt worden. 8,5 Millionen Angriffe seien der Gefahrenstufe "Hoch" zuzurechnen, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums gegenüber Frontal21. In den Einsatzgebieten der Bundeswehr waren 98.000 Cyberattacken der Gefahrenstufe "Hoch" zu verzeichnen. Während die Bundeswehr erklärt, der Truppe habe durch die Angriffe "keinen Schaden erlitten", übt der Bundesrechnungshof in einem vertraulichen Bericht vom 22. Juni 2016 massive Kritik an der Datensicherheit der Truppe. Derzeit betreibt die Firma BWI IT, ein Joint Venture der Bundeswehr mit zwei Industriefirmen, das Bundeswehr-Datennetz. "Die Bundeswehr prüft nicht ausreichend, ob die BWI IT die Vorgaben zur IT-Sicherheit einhält", kritisiert der Rechnungshof. Außerdem habe die Bundewehr keinen Überblick über die Zugriffsrechte der Beschäftigen: "Dabei weiß sie nicht, welche Beschäftigten der BWI IT welche Berechtigungen zum Zugriff und zur Veränderung von Daten der Bundeswehr haben“, so der Rechnungshof-Bericht.