Politik | Frontal 21 - Dana Torunlar: "Das ist unmenschlich"

Dana Torunlar lebte 14 Jahren mit ihrer Familie in einer Drei-Zimmer-Wohnung im sechsten Stock in der Lützowstraße. Die Hausverwaltung kündigt ihr eine Erhöhung der Kaltmiete von mehr als 400 Euro an. Das kann sich die Familie nicht leisten.