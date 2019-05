Das FPÖ-Finanznetz

"Ja, es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis zwei Millionen“, erklärt FPÖ-Chef Hans Christian Strache im Juli 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchin, die er zusammen mit seinem Parteifreund Johann Gudenus in einer Villa in Ibiza trifft. "Die zahlen aber nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein", so Strache. "Der Verein ist gemeinnützig, der hat mit der Partei nichts zu tun."