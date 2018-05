Von Wechselstimmung war die Rede, vom Ende der Ära Merkel. Doch nachdem die SPD nun drei Landtagswahlen in Folge verloren hat, ist Kandidat Schulz tief gefallen. Auch ihr Wunschpartner in Düsseldorf und Berlin, die Grünen, hat in Nordrhein-Westfalen sein Ergebnis fast halbiert.