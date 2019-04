Deckname Hannibal

Frontal21 berichtet in Zusammenarbeit mit dem "taz"-Team über neue Entwicklungen in der Affäre rund um André S. alias Hannibal. Der Soldat muss nach Recherchen von Frontal21 mit weiteren dienstrechtlichen Ermittlungen gegen ihn rechnen. So schätzt es der renommierte Verfassungsrechtler Professor Joachim Wieland ein. Er bewertet die Aktivitäten von André S. als "schwere Dienstvergehen, die dringend vom Militärischen Abwehrdienst überprüft werden müssen". Gegenüber Frontal21 sagte Wieland unter anderem: "Die Philippinen sind unter Diktator Duterte ein menschenrechtlich äußerst fragwürdiges Regime." Die Bundesrepublik halte Distanz dazu und müsse selber entscheiden, wie nah der Kontakt sei. "Das kann nicht konterkariert werden durch eine paramilitärische Organisation, in der deutsche Soldaten tätig sind, die praktisch Nebenverteidigungspolitik betreiben und ein solches Regime unterstützen", so Professor Wieland. Das verstoße gegen Dienstpflichten.



Wie inzwischen bekannt wurde, sind bei einer Durchsuchung des Elternhauses von André S. Munitionsteile aus Bundewehrbeständen gefunden worden. Inzwischen wurde André S. zu den Fallschirmjägern der Bundeswehr versetzt, ein Disziplinar- sowie ein Strafverfahren laufen.