Der Fall Frohnmaier

Ochsenreiter, der Vereinsvorsitzende, soll in einen Terroranschlag in der Westukraine verstrickt sein. Am 4. Februar 2018 setzen zwei polnische Rechtsextremisten die Fassade eines ungarischen Kulturzentrums in Ushgorod in Brand. Sie schmieren ein Hakenkreuz an die Hauswand und filmen die Tat. Es soll aussehen wie ein Anschlag ukrainischer Neonazis gegen die ungarische Minderheit in der Ukraine. Laut Aussage eines Beschuldigten schicken sie Fotos und Videos vom Anschlag an Ochsenreiter. Der, so die Aussage, habe sie mit 1500 Euro für den Brandanschlag bezahlt und die Aktion gelobt: "Manuel schrieb, dass das sehr gut aussieht", so der beschuldigte Pole. In der Anklageschrift der Krakauer Staatsanwaltschaft, die Frontal 21 vorliegt, heißt es: "Man kann nicht außer Acht lassen, dass Ideengeber und Finanzier des ganzen Unternehmens der deutsche Staatsbürger Manuel Ochsenreiter war." Und auch die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Ochsenreiter wegen des Anfangsverdachts der Anstiftung zur schweren Brandstiftung.