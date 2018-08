Deutscher Wirtschaftsfilmpreis für Frontal21

Die Dokumentation "Die große Samwer-Show“ zeigt, wie Oliver Samwer und seine Brüder rasant und aggressiv die Internet-Welt erobern. Sie sind international an über 100 Unternehmen beteiligt und beschäftigen nach eigenen Angaben rund 20.000 Mitarbeiter. Statt Nachhaltigkeit zählt schnelles Wachstum und schnelles Geld. Vergangenes Jahr ging Zalando, Europas größter Online-Versandhändler, an die Börse. Wenig später folgte der milliardenschwere Börsengang des Samwer-Beteiligungsunternehmen Rocket Internet, der größten Startup-Werkstatt Europas. Die ZDF-Autoren Christian Esser und Birte Meier erhielten Zugang zum Rocket Internet-Konzern sowie - als erstes TV-Team weltweit - ein Interview mit Oliver Samwer. Die Frontal21-Dokumentation wurde am 26. August 2014 im ZDF ausgestrahlt. Die Redaktion hatten Ilka Brecht und Christian Dezer. Kamera führte Lukas Piechowski, den Schnitt übernahm Regina Fischer.