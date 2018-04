Die AfD vor dem Bundesparteitag

Frontal 21 hat mit aktiven und ehemaligen AfD-Politikern gesprochen: Kristin Brinker sitzt für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus und will dort liberal-konservative Politik machen. Sie sorgt sich um die Zukunft der Partei. "Wenn die Töne lauter werden und schriller, dann werden natürlich mehr Bürgerliche verschreckt", so die Politikerin. "Wenn sich diese lauten Töne vervielfältigen, dann wird es auch für die Existenz der AfD schwierig."



Matthias Manthei, Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern, sagt: "Die AfD hat die Wähler betrogen, sie hat AfD verkauft und NPD geliefert." Mittlerweile ist Manthei aus der AfD ausgetreten. Er sagt über seine ehemalige Partei: In der AfD gebe es keine Führung, so dass sich Gruppierungen in der Partei austoben könnten. "Und das haben die radikalen Teile in der Partei erfolgreich gemacht."



Noch vor drei Jahren wurde gegen Martin Sichert wegen Verdachts auf Rechtsextremismus ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Jetzt sitzt er für die AfD im Bundestag und ist am Wochenende zum neuen Landesvorsitzenden in Bayern gewählt worden. Er präsentiert sich als eine Art "Robin Hood" der AfD, vertritt sowohl nationale als auch soziale Ansichten: "Unsere Partei wird in vier Jahren eine Volkspartei sein."



Frontal 21 über die AfD am Scheideweg und ihre Entwicklung der Partei nach dem Einzug in den Bundestag.