Die getriebene Union

obwohl vielerorts der Anteil der Migranten an der Bevölkerung gerade mal ein Prozent beträgt und die Kriminalitätsrate etwa in Görlitz auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren ist. Ausgerechnet hier hat die AfD bundesweit eines der besten Ergebnisse eingefahren und sogar eins von insgesamt drei Direktmandaten gewonnen.



Grund dafür sei nach Einschätzung des Berliner Politologen Oskar Niedermayer - die Angst der Menschen dort vor Überfremdung und dass der Islam zu großen Einfluss bekomme. Ganz anders in den westdeutschen Bundesländern, so beispielsweise im westfälischen Münster: Dort hat die AfD ihr schlechtestes Ergebnis erreicht. In der katholischen Beamtenstadt mit ihren vielen Studenten konnten die Rechtspopulisten nicht punkten.