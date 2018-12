Die Ereignisse waren eine absolute Zäsur und zwar in so vielen Bereichen, dass wir selbst überrascht waren. Es war ein Wendepunkt, der vor allem politisch viel ausgelöst hat. Das Sexualstrafrecht ist verschärft worden und es gibt mittlerweile mehr sichere Herkunftsstaaten. Abschiebungen sind leichter geworden, genauso wie die Videoüberwachung. Zudem gab es nach Silvester in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Geld für Polizei und Justiz. Und natürlich haben auch die Medien ihre Rolle in der Flüchtlingsdebatte von diesem Zeitpunkt an gründlich überdacht. Peter Pauls, Chefredakteur des Kölner-Stadt-Anzeigers, hat uns im Interview gesagt: "Ich will nicht ausschließen, dass es vor den Ereignissen der Silvesternacht diesen behütenden Journalismus gegeben hat." Das hat sich jetzt definitiv geändert.