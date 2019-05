Die Spur des Ibiza-Videos

Sie reden über mögliche Staatsaufträge im Gegenzug für verdeckte Wahlhilfe und wie am besten auf österreichische Medien Einfluss genommen werden könnte. Als "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" Auszüge aus dem Video veröffentlichen, ist das das Ende der rechtskonservativen Regierung in Österreich. Seitdem kommen fast täglich weitere Enthüllungen über das Skandal-Video ans Tageslicht, dessen Urheber in einer Münchner Sicherheitsfirma vermutet werden, ans Tageslicht.



"Frontal 21" hat sich auf Spurensuche begeben: Wer sind die Drahtzieher des Ibiza-Videos und wer steckt hinter der Veröffentlichung?