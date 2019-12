Die Zukunft der SPD

Das neue Führungsduo war angetreten, die ungeliebte Große Koalition zu verlassen oder doch zumindest deren Fortbestand an harte Bedingungen zu knüpfen. Geblieben ist davon lediglich der Wunsch nach einem Gespräch mit der Union, was unter Koalitionspartnern eigentlich Alltag sein sollte. Und die neue Programmatik klingt auch ziemlich altbekannt: Mindestlohn hoch, mehr staatliche Investitionen und weniger Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger sind Forderungen, die beinahe so alt sind wie Deutschlands älteste Partei.



Frontal21 über einen Parteitag, der mit dem Slogan "In die neue Zeit!" startete und mit einem "Vorwärts, in die Vergangenheit" beendet wurde.