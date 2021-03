Nach Recherchen von Frontal21 fühlen sich Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Brandenburg wegen des Genehmigungsverfahrens für Tesla offenbar unter Druck gesetzt. In Unterlagen der Behörde ist die Rede von einem „Stressfaktor Tesla“. Weiter heißt es in den Protokollen: “Kritik wird an der Verfahrenspraxis rund um Tesla geübt (enge Termine, Zeitdruck für Mitarbeitende)”. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel, dem die Behörde untersteht, sagte gegenüber Frontal21, man lasse sich durch Äußerungen nicht unter Druck setzen: „Völlig egal, ob sie innerhalb der Landesregierung fallen oder von Tesla selber oder von dritter Seite“.